ЕС ввел санкции против Ирана из-за нарушений прав человека и поддержки России

Евросоюз ввел дополнительные санкции в отношении Ирана из-за нарушений прав человека в исламской республике и поддержки России в военных действий в Украине.
"В соответствии с обязательством Евросоюза решать все вопросы, вызывающие озабоченность в отношении Ирана, включая ситуацию с правами человека, 20 человек и 1 юридическое лицо должны быть включены в список лиц и организаций, подлежащих ограничительным мерам", - отмечается в документе.
"Евросоюз остается непоколебим в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, - отмечается в нем. - Иран предоставляет военную поддержку РФ… Ввиду серьезности ситуации Совет ЕС принял решение, что 4 физических лица и 4 компании, связанные с производством и поставками России беспилотников, должны быть включены в черный список".