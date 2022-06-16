Под санкции Великобритании попали патриарх Кирилл и ряд должностных лиц РФ

Великобритания внесли в свой санкционный список патриарха Кирилла.

Великобритания внесли в свой санкционный список патриарха Кирилла.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Помимо этого, под санкции британских властей попали уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львов-Белова, депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов и глава Совета директоров группы "Волга-Днепр" Алексей Исайкин.

Санкции подразумевают под собой замораживание активов и запрет на въезд в Великобританию.

Отметим, что патриарха Кирилла зарубежные санкции коснулись впервые. Евросоюз намеревался внести его в свой санкционный список, однако против выступила Венгрия.