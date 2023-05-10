Под Бахмутом погиб журналист агентства AFP

На востоке Украины в результате российского обстрела погиб журналист агентства AFP Арман Солдин. Трагедия произошла 9 мая 2023 года.

На востоке Украины в результате российского обстрела погиб журналист агентства AFP Арман Солдин.

Как передает Report, о гибели его написало само агентство в Twitter.

"Мы подавлены, узнав о смерти видеорепортера AFP Армана Солдина сегодня (9 мая - ред.) на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Коллеги А. Солдина рассказали агентству, он погиб в результате ракетного обстрела Часового Яра - города неподалеку от Бахмута, который является эпицентром боевых действий на востоке Украины в течение нескольких месяцев.