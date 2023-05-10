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Под Бахмутом погиб журналист агентства AFP 

Под Бахмутом погиб журналист агентства AFP  На востоке Украины в результате российского обстрела погиб журналист агентства AFP Арман Солдин. Трагедия произошла 9 мая 2023 года.
В регионе
10 мая 2023 г. 02:17
Под Бахмутом погиб журналист агентства AFP 

На востоке Украины в результате российского обстрела погиб журналист агентства AFP Арман Солдин.

Как передает Report, о гибели его написало само агентство в Twitter.

"Мы подавлены, узнав о смерти видеорепортера AFP Армана Солдина сегодня (9 мая - ред.) на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Коллеги А. Солдина рассказали агентству, он погиб в результате ракетного обстрела Часового Яра - города неподалеку от Бахмута, который является эпицентром боевых действий на востоке Украины в течение нескольких месяцев.

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Версия на азербайджанском языке AFP-nin jurnalisti Baxmutda həlak olub

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