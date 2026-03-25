Пезешкиан поблагодарил Эрдогана за его позицию по Ближнему Востоку
В регионе
- 25 марта, 2026
- 15:04
Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за его позицию по ситуации на Ближнем Востоке
Как сообщает Report, соответствующей публикацией на турецком языке Пезешкиан поделился на своей странице в соцсети X.
"Твердая позиция моего дорогого брата Реджепа Тайипа Эрдогана заслуживает похвалы. Братский турецкий народ на протяжении многих лет вносит значительный вклад в укрепление солидарности исламской уммы. Мы продолжим этот путь", - написал он.
