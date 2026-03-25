Pezeşkian regiondakı vəziyyətlə bağlı mövqeyinə görə Ərdoğana təşəkkür edib
Region
- 25 mart, 2026
- 14:49
İran Prezidenti Məsud Pezeşkian regionda davam edən böhran fonunda tutduğu mövqeyə görə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana təşəkkür edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X" hesabında türkcə paylaşımında qeyd edib.
"Əziz qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təcavüzkar sionist rejimi qınamaq məsələsində qətiyyətli mövqeyi təqdirəlayiqdir. Qardaş türk milləti uzun illərdir İslam ümməti ilə həmrəylikdə mühüm rol oynayıb. Bu yolu davam etdirəcəyik", - o bildirib.
T.C. Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın R.T. Erdoğan’ın saldırgan Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır.Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yolu, ilahî lütufla birlikte devam edeceğiz— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 25, 2026
Son xəbərlər
14:49
Pezeşkian regiondakı vəziyyətlə bağlı mövqeyinə görə Ərdoğana təşəkkür edibRegion
14:48
Azərbaycan Voleybol Federasiyası hakimlərin hazırlığı üzrə seminarın sonuncu mərhələsini keçiribFərdi
14:38
Harun Armağan: Türkiyə ABŞ və İran arasında mesajların ötürülməsində iştirak edirDigər ölkələr
14:34
Azərbaycanda 2 ayda istehsal edilən kərpicin həcmi açıqlanıbSənaye
14:27
Peskov: Ankara qaz kəmərlərinə zərbə endirməməsi üçün Kiyevə təsir göstərə bilərEnergetika
14:25
Qalibaf: İran ABŞ qoşunlarının dislokasiya yerlərini diqqətlə izləyirDigər ölkələr
14:17
Azərbaycanın parabadmintonçusu İbrahim Əliyev İspaniyada gümüş medal əldə edibFərdi
14:14
Xəzər dənizində zəlzələ olubHadisə
14:09
Foto