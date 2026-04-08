Пезешкиан осудил удары по иранским островам Лаван и Сирри

Иран решительно осуждает атаки на острова Лаван и Сирри в нарушение режима прекращения огня.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении президента Ирана Масуда Пезешкиана.

"Иран решительно ответит на любые нападения", - отметил он.

Ранее сообщалось о том, что несколько взрывов произошли на нефтеперерабатывающем заводе на иранском острове Лаван. Также атакам подвергся остров Сирри.