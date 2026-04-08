Пезешкиан осудил удары по иранским островам Лаван и Сирри
В регионе
- 08 апреля, 2026
- 20:48
Иран решительно осуждает атаки на острова Лаван и Сирри в нарушение режима прекращения огня.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении президента Ирана Масуда Пезешкиана.
"Иран решительно ответит на любые нападения", - отметил он.
Ранее сообщалось о том, что несколько взрывов произошли на нефтеперерабатывающем заводе на иранском острове Лаван. Также атакам подвергся остров Сирри.
22:08
Белый дом: Иран передал США план, взятый за основу для предстоящей сделкиДругие страны
21:53
США на переговорах с Ираном в Исламабаде представят Вэнс, Уиткофф и КушнерДругие страны
21:53
Верховный меджлис Нахчывана рассмотрит отмену закона об омбудсменеВнутренняя политика
21:49
Арагчи приветствовал усилия Турции по стабилизации ситуации в регионе - ОБНОВЛЕНОВ регионе
21:42
Эрдоган и Шариф обсудили перемирие между США и ИраномВ регионе
21:23
Пезешкиан: Перемирие на Ближнем Востоке может стать основой для переговоров об окончании войныВ регионе
21:20
Совбез Турции под председательством Эрдогана обсудил региональные вопросыВ регионе
21:12
Венгрия приобретет у США РСЗО HIMARS на $700 млнДругие страны
21:07