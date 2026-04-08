Pezeşkian İranın Lavan və Sirri adalarına endirilən zərbələri pisləyib
Region
- 08 aprel, 2026
- 21:10
İran atəşkəs rejiminin pozulmasını və Lavan və Sirri adalarına edilən hücumları qətiyyətlə pisləyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Prezidenti Məsud Pezeşkianın bəyanatında bildirilib.
"İran istənilən hücumlara qətiyyətlə cavab verəcək", - o qeyd edib.
Daha əvvəl xəbər verilmişdi ki, İranın Lavan adasındakı neft emalı zavodunda bir neçə partlayış baş verib. Həmçinin Sirri adası da hücumlara məruz qalıb.
22:06
21:58
21:53
21:51
21:34
21:33
21:21
21:20
21:16