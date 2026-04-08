    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Pezeşkian İranın Lavan və Sirri adalarına endirilən zərbələri pisləyib

    Region
    • 08 aprel, 2026
    • 21:10
    Pezeşkian İranın Lavan və Sirri adalarına endirilən zərbələri pisləyib

    İran atəşkəs rejiminin pozulmasını və Lavan və Sirri adalarına edilən hücumları qətiyyətlə pisləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Prezidenti Məsud Pezeşkianın bəyanatında bildirilib.

    "İran istənilən hücumlara qətiyyətlə cavab verəcək", - o qeyd edib.

    Daha əvvəl xəbər verilmişdi ki, İranın Lavan adasındakı neft emalı zavodunda bir neçə partlayış baş verib. Həmçinin Sirri adası da hücumlara məruz qalıb.

    Пезешкиан осудил удары по иранским островам Лаван и Сирри

