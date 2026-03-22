Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    В регионе
    • 22 марта, 2026
    • 20:40
    Пезешкиан: Ормузский пролив открыт для судов всех стран

    Ормузский пролив открыт для судов всех стран, за исключением государств, нарушающих границы Ирана.

    Как передает Report, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    "Ормузский пролив открыт для судов всех стран, кроме тех, кто нападает на территорию Ирана", - отметил он.

    По его словам, иллюзия о том, что Иран можно стереть с карты мира, является доказательством бессилия перед волей народа, творящего историю.

    "Угрозы и террор лишь укрепляют наше единство. Ормузский пролив открыт для всех, кроме тех, кто атакует нашу территорию. На поле боя мы твёрдо противостоим безумным угрозам", - добавил Пезешкиан.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив
    Pezeşkian Hörmüz boğazının hansı ölkələr üçün bağlandığını açıqlayıb
    Pezeshkian: Strait of Hormuz open to vessels of all countries
    Ты - Король

    Последние новости

    В регионе
    В регионе
    Здоровье
    Другие страны
    Другие страны
    Другие страны
    Другие страны
    Внешняя политика
    Другие страны
    Лента новостей