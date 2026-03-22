Пезешкиан: Ормузский пролив открыт для судов всех стран
В регионе
- 22 марта, 2026
- 20:40
Ормузский пролив открыт для судов всех стран, за исключением государств, нарушающих границы Ирана.
Как передает Report, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Ормузский пролив открыт для судов всех стран, кроме тех, кто нападает на территорию Ирана", - отметил он.
По его словам, иллюзия о том, что Иран можно стереть с карты мира, является доказательством бессилия перед волей народа, творящего историю.
"Угрозы и террор лишь укрепляют наше единство. Ормузский пролив открыт для всех, кроме тех, кто атакует нашу территорию. На поле боя мы твёрдо противостоим безумным угрозам", - добавил Пезешкиан.
Последние новости
