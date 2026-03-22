    Pezeşkian Hörmüz boğazının hansı ölkələr üçün bağlandığını açıqlayıb

    • 22 mart, 2026
    • 20:35
    Pezeşkian Hörmüz boğazının hansı ölkələr üçün bağlandığını açıqlayıb

    Hörmüz boğazı İran sərhədlərini pozan ölkələr istisna olmaqla, bütün ölkələrin gəmiləri üçün açıqdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Prezidenti Məsud Pezeşkian bildirib.

    "Hörmüz boğazı İran ərazisinə hücum edənlər istisna olmaqla, bütün ölkələrdən gələn gəmilər üçün açıqdır", - deyə o əlavə edib.

    Onun sözlərinə görə, İranı dünya xəritəsindən silmək illüziyası tarix yaradan bir millətin iradəsinə qarşı yönəlmiş çarəsizliyin sübutudur:

    "Təhdidlər və terror yalnız birliyimizi gücləndirir. Hörmüz boğazı ərazimizə hücum edənlər istisna olmaqla, hamı üçün açıqdır. Döyüş meydanında dəli təhdidlərə qarşı möhkəm dururuq".

    İran Prezidenti Məsud Pezeşki Hörmüz boğazı
    Пезешкиан: Ормузский пролив открыт для судов всех стран кроме врагов Ирана
    Pezeshkian: Strait of Hormuz open to vessels of all countries

