Песков: Военно-техническое сотрудничество России и Турции не направлено против третьих стран

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Военно-техническое сотрудничество Москвы и Анкары осуществляется в рамках международного закона и не направлено против третьих стран.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предстоящую встречу глав Турции и России в Анкаре.

"Ни у кого нет права критиковать Россию и Турцию за военно-техническое сотрудничество, которое осуществляется в строгом соответствии с международным правом и никоим образом не направлено против каких-то третьих стран", - отметил Д. Песков, добавив, что для подобной критики нет оснований вообще.

Он также отметил, что Россия и Турция намерена провести "сверку часов" в вопросах обеспечения безопасности, в том числе в Сирии.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что визит Путина в Турцию имеет абсолютно прагматические цели, так как две страны находятся в состоянии очень тесного взаимодействия.

Отметим, что президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут рабочую встречу в Анкаре 28 сентября.