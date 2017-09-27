 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Песков: Военно-техническое сотрудничество России и Турции не направлено против третьих стран

    Россия и Турция находятся в состоянии очень тесного взаимодействия

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Военно-техническое сотрудничество Москвы и Анкары осуществляется в рамках международного закона и не направлено против третьих стран.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предстоящую встречу глав Турции и России в Анкаре.

    "Ни у кого нет права критиковать Россию и Турцию за военно-техническое сотрудничество, которое осуществляется в строгом соответствии с международным правом и никоим образом не направлено против каких-то третьих стран", - отметил Д. Песков, добавив, что для подобной критики нет оснований вообще.

    Он также отметил, что Россия и Турция намерена провести "сверку часов" в вопросах обеспечения безопасности, в том числе в Сирии.

    Пресс-секретарь российского президента добавил, что визит Путина в Турцию имеет абсолютно прагматические цели, так как две страны находятся в состоянии очень тесного взаимодействия.

    Отметим, что президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут рабочую встречу в Анкаре 28 сентября. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi