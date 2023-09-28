Песков: Решение Армении ратифицировать Римский статут являетcя враждебным по отношению к РФ

Россия не приветствует намерение Армении присоединиться к Римскому статуту.

Россия не приветствует намерение Армении присоединиться к Римскому статуту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Армения прекрасно знает, что мы не являемся участниками Римского статута, и Армения прекрасно знает трудно укладывающееся решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина, принятое на основании этого статута. Мы знаем, что в Ереване об этом очень хорошо известно. Это не то, что мы приветствуем", - сказал он.

Песков отметил, что решение Армении ратифицировать Римский статут является "чрезвычайно враждебным" по отношению к РФ.

Пресс-секретарь президента России также сообщил, что в ближайшее время поездок Путина в Армению не планируется.