На греческом острове Эвбея на пляж Ахлади упал вертолет А-109

Вертолет, выполнявший частный рейс, упал на пляж Ахлади на греческом острове Эвбея.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ERT-1.
По словам мэра городка Мантуди, "вертолет А-109, выполнявший частный рейс, упал на пляж Ахлади".
Телеканал отмечает, что вертолет пропал с радаров примерно в 10:30 по местному времени во время полета над севером острова, где идут сильные ливни, вызванные циклоном "Элиас". По информации ERT-1, это гражданский А-109, выполнявший частный рейс из Мантуди в Волос. О судьбе экипажа пока ничего не известно.
В настоящее время идет поисково-спасательная операция, в которой участвует вертолет Super Puma.