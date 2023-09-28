На греческом острове Эвбея на пляж Ахлади упал вертолет А-109

Вертолет, выполнявший частный рейс, упал на пляж Ахлади на греческом острове Эвбея.

Вертолет, выполнявший частный рейс, упал на пляж Ахлади на греческом острове Эвбея.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ERT-1.

По словам мэра городка Мантуди, "вертолет А-109, выполнявший частный рейс, упал на пляж Ахлади".

Телеканал отмечает, что вертолет пропал с радаров примерно в 10:30 по местному времени во время полета над севером острова, где идут сильные ливни, вызванные циклоном "Элиас". По информации ERT-1, это гражданский А-109, выполнявший частный рейс из Мантуди в Волос. О судьбе экипажа пока ничего не известно.

В настоящее время идет поисково-спасательная операция, в которой участвует вертолет Super Puma.