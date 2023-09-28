О нас

На греческом острове Эвбея на пляж Ахлади упал вертолет А-109

На греческом острове Эвбея на пляж Ахлади упал вертолет А-109 Вертолет, выполнявший частный рейс, упал на пляж Ахлади на греческом острове Эвбея.
Другие страны
28 сентября 2023 г. 13:05
На греческом острове Эвбея на пляж Ахлади упал вертолет А-109

Вертолет, выполнявший частный рейс, упал на пляж Ахлади на греческом острове Эвбея.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ERT-1.

По словам мэра городка Мантуди, "вертолет А-109, выполнявший частный рейс, упал на пляж Ахлади".

Телеканал отмечает, что вертолет пропал с радаров примерно в 10:30 по местному времени во время полета над севером острова, где идут сильные ливни, вызванные циклоном "Элиас". По информации ERT-1, это гражданский А-109, выполнявший частный рейс из Мантуди в Волос. О судьбе экипажа пока ничего не известно.

В настоящее время идет поисково-спасательная операция, в которой участвует вертолет Super Puma.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
27 сентября 2023 г. 15:04
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
27 сентября 2023 г. 11:56
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
27 сентября 2023 г. 10:58
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
26 сентября 2023 г. 11:49
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
26 сентября 2023 г. 10:47
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
23 сентября 2023 г. 16:57
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
23 сентября 2023 г. 16:10
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
23 сентября 2023 г. 12:18
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
23 сентября 2023 г. 03:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi