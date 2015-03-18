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    Пермяков помещен в госпиталь российской базы в Гюмри

    Армянские СМИ: В госпитале специально для Пермякова открыли кабинет невропатолога

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Солдат-срочник 102-ой российской военной базы в Гюмри Валерий Пермяков, обвиняемый в убийстве 7 членов семьи Аветисянов в январе этого года, помещен в госпиталь. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в госпитале военной базы специально для В. Пермякова открыли кабинет невропатолога и держат отдельно и в специально созданных для него условиях. 

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