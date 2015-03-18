Пермяков помещен в госпиталь российской базы в Гюмри

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Солдат-срочник 102-ой российской военной базы в Гюмри Валерий Пермяков, обвиняемый в убийстве 7 членов семьи Аветисянов в январе этого года, помещен в госпиталь. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в госпитале военной базы специально для В. Пермякова открыли кабинет невропатолога и держат отдельно и в специально созданных для него условиях.