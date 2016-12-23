Переводчик-азербайджанец Андрея Карлова: Убийство посла могло быть связано с созданием союза Турции, России и Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

Москва. 23 декабря. REPORT.AZ/ Причина убийства посла России в Турции Андрея Карлова могла быть связана с его работой с региональными лидерами по укреплению сотрудничества.

Об этом московскому корреспонденту Report заявил докторант Медицинского университета в Анкаре, переводчик в правящей Партии справедливости и развития (АКП) Турции Рамиль Салифов.

"Последний раз я переводил встречу Андрея Карлова 23 ноября в кабинете председателя парламента Турции Исмаила Кахрамана. Это была встреча с главами межпарламентских комиссий и организаций дружбы и сотрудничества Турция-Россия, Азербайджан-Россия и Азербайджан-Турция. Там же присутствовали министры экономики трех стран и торговые представители России и Азербайджана в Турции. На этой встрече Андрей Геннадьевич предложил впервые в истории создать трехстороннюю межпарламентскую комиссию Россия-Азербайджан-Турция", - рассказал Р.Салифов.

По его словам, мысль о тройственном союзе Турции, России и Азербайджана "постоянно витала в его разговорах". Переводчик указал, что посол многое для этого делал, стараясь привлечь к этому диалогу и иранскую сторону.

"Как известно убийство Андрея Карлова случилось за день до подписания в Москве трехстороннего договора между Россией, Турцией и Ираном и это далеко не случайность", - cчитает Салифов.

Он отметил, что у посла не было личной охраны, и эти функции выполнял его водитель, и только во время важных правительственных встреч турецкое правительство выделяло ему кортеж.

Р.Сафаров выразил мнение, что убийца был в связях как с Джебхат-ан-Нусрой, так и с FETÖ, которые признаны террористическими организациями.

"Последняя, по мнению многих, работает на мировой финансовый капитал и пытается создать в Турции хаос. Такие организации как FETÖ пытаются подчинить весь мир власти глобального капитала и всё делают ради этого. Соответственно сильные, самостоятельные государства являются для них первоочередной мишенью", - отметил переводчик.

Он добавил, что российский посол сыграл огромную роль в налаживании российско-турецких отношений в самый сложный их момент.

"Андрей Геннадьевич любил Азербайджан и уважал азербайджанцев. Он считал азербайджанцев естественными посредниками в налаживании российско-турецких отношений, так как нам одинаково близок и российский, и турецкий менталитет. Он часто привлекал меня к переводам параллельно с его личным переводчиком Александром. У нас были частные, доверительные разговоры, когда он излагал своё видение ситуации в мире и регионе. Он поддерживал тесные контакты с послом Азербайджана в Турции Фаиком Багировым. Многое делал для студенческого движения, обмена студентами между Азербайджаном, Турцией и Россией", - рассказал Р.Салифов.

Отметим, что Рамиль Салифов накануне в составе турецкой делегации принял участие в церемонии похорон российского посла в Турции Андрея Карлова в Москве.