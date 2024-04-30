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Передачу Владимира Соловьева в Армении заменит другая программа

Передачу Владимира Соловьева в Армении заменит другая программа Передачу российского ведущего Владимира Соловьева в общественном мультиплексе Армении заменит культурная или художественная программа.
В регионе
30 апреля 2024 г. 16:24
Передачу Владимира Соловьева в Армении заменит другая программа

Передачу российского ведущего Владимира Соловьева в общественном мультиплексе Армении заменит культурная или художественная программа.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сказал глава Комиссии по телевидению и радио Тигран Акопян в парламенте, представляя отчет о проделанной работе за 2023 год.

Ранее в регулирующем органе телевизионной и радиовещательной сети Армении сообщили о блокировке трансляции в общественном мультиплексе передач "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" и что решение принято, "основываясь на фактах постоянных нарушений".

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı təbliğatçı Vladimir Solovyovun verilişi Ermənistanda başqa proqramla əvəzlənəcək

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