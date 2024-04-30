Передачу Владимира Соловьева в Армении заменит другая программа

Передачу российского ведущего Владимира Соловьева в общественном мультиплексе Армении заменит культурная или художественная программа.

Передачу российского ведущего Владимира Соловьева в общественном мультиплексе Армении заменит культурная или художественная программа.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сказал глава Комиссии по телевидению и радио Тигран Акопян в парламенте, представляя отчет о проделанной работе за 2023 год.

Ранее в регулирующем органе телевизионной и радиовещательной сети Армении сообщили о блокировке трансляции в общественном мультиплексе передач "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" и что решение принято, "основываясь на фактах постоянных нарушений".