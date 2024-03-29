В Армении заблокировали ток-шоу Владимира Соловьева

Трансляция ток-шоу Владимира Соловьева на телеканале "РТР-Планета" на территории Армении будет заблокирована.

Трансляция ток-шоу Владимира Соловьева на телеканале "РТР-Планета" на территории Армении будет заблокирована.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Телевизионной и радиовещательной сети Армении.

Как отмечается в сообщении, решение принято на основе постоянных нарушений статей 5 и 6 межправительственного договора между РА и РФ о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций.

Таким образом, РТР-Планета продолжит вещать в Армении в общественном мультиплексе (то есть в общедоступной сетке вещания), но передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" не будут транслироваться на территории Армении.

Согласно указанным статьям договора, стороны в эфире своих общественных телеканалов и радиостанций не должны допускать вмешательства во внутриполитическую жизнь, а также исключить программы оскорбительного содержания в отношении народов и государств друг друга.