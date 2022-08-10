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Перед зданием Минобороны Армении проходит акция протеста

Перед зданием Минобороны Армении проходит акция протеста Родители военнослужащих, погибших в 44-дневной войне в Карабахе, в среду проводят акцию у здания Минобороны Армении.
В регионе
10 августа 2022 г. 13:24
Перед зданием Минобороны Армении проходит акция протеста

Родители военнослужащих, погибших в 44-дневной войне в Карабахе, в среду проводят акцию у здания Минобороны Армении.

Об этом передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Отец погибшего солдата-срочника Жоры Саакяна, Вахид Саакян сообщил о том, что собравшиеся требуют встречи с министром обороны Суреном Папикяном, замминистра Арманом Саркисяном, командиром одной из рот Павликом Кярамяном.

По словам Саакяна, в ходе войны его сына вместе с другими солдатами отправили в Мартуни – защищать гору Урян. Однако на позициях солдаты остались без командира, в итоге 34 человека погибли.

"Кярамян должен объяснить, по чьему приказу и зачем была проведена передислокация. 28-29 октября всем приказали отступать. Почему нашим сыновьям об этом не сказали?" – сказал он.

По словам Саакяна, родители не успокоятся, пока не получат ответы на свои вопросы. В ведомстве уже на протяжении 10 дней их успокаивают и отправляют домой, заверяя, что организуют встречу. Но пока безрезультатно.

Родные погибших также требуют объяснений от руководства Минобороны по поводу бездействия командования.

В прошлый раз родственников принял глава управления морально-психологического обеспечения ВС Армении Сережа Степанян. Он пообещал в течение 3 дней организовать встречу с Кярамяном, но так и не сделал этого.

"Нам говорят, что у министра нет времени, чтобы нас принять. А для кого у него есть время, если не для нас?" – недоумевает Саакян.

Участники акции намерены оставаться у министерства до тех пор, пока Папикян (или Саркисян) не примет их.

Отметим, что за последнее время это – уже пятая подобная акция родственников погибших солдат у Минобороны Армении.

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