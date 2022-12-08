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Патрушев назвал долгосрочной целью США уничтожение России

Патрушев назвал долгосрочной целью США уничтожение России Долгосрочной целью США является уничтожение России и слом безопасности в Евразии.
В регионе
8 декабря 2022 г. 23:07
Патрушев назвал долгосрочной целью США уничтожение России

Долгосрочной целью США является уничтожение России и слом безопасности в Евразии.

Как передает Report, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Долгосрочная цель США и их союзников по НАТО ослабление или уничтожение нашей страны любой ценой, а также слом архитектуры безопасности в Евразии в целом", - отметил Н. Патрушев.

Он добавил, что агрессивное наращивание военной инфраструктуры в регионе приведет к дальнейшему росту напряженности. Секретарь Совбеза подчеркнул, что коллективный Запада оказывает на Россию и ее соседей беспрецедентное давление.

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Версия на азербайджанском языке Patruşev: “ABŞ-ın uzunmüddətli məqsədi Rusiyanın məhv edilməsidir”

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