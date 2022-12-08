Патрушев назвал долгосрочной целью США уничтожение России

Долгосрочной целью США является уничтожение России и слом безопасности в Евразии.
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"Долгосрочная цель США и их союзников по НАТО ослабление или уничтожение нашей страны любой ценой, а также слом архитектуры безопасности в Евразии в целом", - отметил Н. Патрушев.
Он добавил, что агрессивное наращивание военной инфраструктуры в регионе приведет к дальнейшему росту напряженности. Секретарь Совбеза подчеркнул, что коллективный Запада оказывает на Россию и ее соседей беспрецедентное давление.