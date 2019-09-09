Пассажир рейса Ереван-Москва заявил о бомбе на борту самолета, рейс задержан

Пассажир рейса Ереван-Москва авиакомпании "Сибирь" 9 сентября заявил о наличии бомбы в его ручной кладе. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации.

"Во время посадки на рейс 908 Ереван-Москва авиакомпании "Сибирь" один из пассажиров, не предъявив никаких требований, заявил, что в его ручной клади есть бомба", - говорится в сообщении, размещенном на странице комитета в Facebook.

По данным ведомства, согласно инструкции об инциденте была проинформирована служба авиационной безопасности и полиция. "После получения сигнала сотрудники службы авиационной безопасности изолировали пассажира, его ручная кладь была взята под контроль, пассажиры покинули самолет", - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что после этого был проведен личный досмотр пассажиров, их ручной клади, багажа, груза, всего самолета.

В результате досмотра запрещенные к перевозке предметы, вещи, материалы и оборудование обнаружены не были.

Пассажира передали в линейный отдел полиции аэропорта "Звартноц". Ведется следствие.