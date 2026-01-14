Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Пашинян доволен процессом демаркации на границе с Азербайджаном

    В регионе
    • 14 января, 2026
    • 12:52
    Пашинян доволен процессом демаркации на границе с Азербайджаном

    Работа комиссий по демаркации границы между Арменией и Азербайджаном продвигается гораздо быстрее, чем предполагалось.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян.

    "Мы продвигаемся вперед гораздо быстрее, чем могли первоначально предположить. Потому что, когда мы зафиксировали в Вашингтонской декларации открытие региональных коммуникаций, включая обеспечение связи основной части Азербайджана с Нахчыванем с взаимной выгодой для Армении, мы предполагали, что Армения получит железнодорожное сообщение с внешним миром, и это произошло, я думаю, гораздо раньше, чем ожидали Армения и международное сообщество", - отметил он.

    Кроме того, по словам Пашиняна, двусторонняя торговля между Арменией и Азербайджаном произошла гораздо раньше, чем ожидали Армения и международное сообщество.

    Paşinyan Azərbaycanla sərhədin demarkasiyası prosesindən məmnundur
    Pashinyan: Armenia-Azerbaijan border demarcation progressing faster than expected

