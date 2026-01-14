İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Paşinyan Azərbaycanla sərhədin demarkasiyası prosesindən məmnundur

    Region
    • 14 yanvar, 2026
    • 13:00
    Paşinyan Azərbaycanla sərhədin demarkasiyası prosesindən məmnundur

    Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhədin demarkasiyası üzrə komissiyaların işi gözlənildiyindən daha sürətlə irəliləyir.

    "Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib.

    "Biz ilkin ehtimallardan daha sürətlə irəliləyirik. Çünki Vaşinqton bəyannaməsində regional kommunikasiyaların açılması, o cümlədən Azərbaycanın əsas hissəsinin Naxçıvanla əlaqəsinin təmin edilməsi əks olunub. Bunun Ermənistan üçün qarşılıqlı fayda gətirməsi qeyd olunan zaman güman edirdik ki, ətraf aləm ilə dəmir yolu əlaqəsi əldə edəcəyik. Bu, məncə, Ermənistan və beynəlxalq ictimaiyyətin gözlədiyindən daha tez baş verdi", - deyə o qeyd edib.

    Bundan əlavə, N.Paşinyanın sözlərinə görə, Ermənistan və Azərbaycan arasında ikitərəfli ticarət rəsmi İrəvanın və beynəlxalq ictimaiyyətin gözlədiyindən xeyli tez baş verib.

    Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Nikol Paşinyan
    Пашинян доволен процессом демаркации на границе с Азербайджаном
    Pashinyan: Armenia-Azerbaijan border demarcation progressing faster than expected

