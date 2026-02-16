Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    На юге Пакистана шесть человек погибли в результате ДТП

    Другие страны
    • 16 февраля, 2026
    • 15:13
    На юге Пакистана шесть человек погибли в результате ДТП

    В результате столкновения автомобиля и прицепа на автомагистрали на юге Пакистана погибли шесть человек.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на представителя спасательных служб.

    "Авария произошла в округе Наушахро-Ферозе. Автомобиль, направлявшийся в столицу провинции Карачи, столкнулся с прицепом. Удар был сильным, автомобиль был полностью разрушен. Все шесть пассажиров погибли на месте", - сказал он.

    Ведется расследование.

    Пакистан ДТП жертвы
