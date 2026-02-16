На юге Пакистана шесть человек погибли в результате ДТП
- 16 февраля, 2026
- 15:13
В результате столкновения автомобиля и прицепа на автомагистрали на юге Пакистана погибли шесть человек.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на представителя спасательных служб.
"Авария произошла в округе Наушахро-Ферозе. Автомобиль, направлявшийся в столицу провинции Карачи, столкнулся с прицепом. Удар был сильным, автомобиль был полностью разрушен. Все шесть пассажиров погибли на месте", - сказал он.
Ведется расследование.
