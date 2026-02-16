На юге Пакистана шесть человек погибли в результате ДТП

В результате столкновения автомобиля и прицепа на автомагистрали на юге Пакистана погибли шесть человек.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на представителя спасательных служб.

"Авария произошла в округе Наушахро-Ферозе. Автомобиль, направлявшийся в столицу провинции Карачи, столкнулся с прицепом. Удар был сильным, автомобиль был полностью разрушен. Все шесть пассажиров погибли на месте", - сказал он.

Ведется расследование.