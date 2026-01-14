Пашинян: Выработанная по проекту TRIPP формула удовлетворяет США и Армению

В вопросе реализации проекта "Путь Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP) сторонам удалось выработать формулу, которая полностью удовлетворяет Армению и США.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя положения документа о порядке реализации проекта.

Ранее МИД Армении опубликовал документ, определяющий порядок реализации проекта TRIPP. Документ был представлен по итогам встречи министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Марко Рубио, состоявшейся накануне в Вашингтоне.

По словам Пашиняна, официальной реакции Баку на документ пока не последовало, однако он считает, что предложенная формула в полной мере созвучна интересам азербайджанской стороны.

Премьер также выразил уверенность, что реализация "Маршрута Трампа" открывает путь к долгосрочному миру в регионе.

"Уже сегодня регион представляет собой более безопасную среду, особенно на фоне происходящих в мире событий", - отметил он.

Пашинян подчеркнул, что решающую роль в продвижении проекта сыграла личная заинтересованность президента США Дональда Трампа.

Премьер отметил, что Армения заинтересована в вовлеченности Евросоюза в TRIPP.

"Вчера в Вашингтоне был сделан еще один важный шаг на пути к институционализации мира между Арменией и Азербайджаном и практической реализации проекта TRIPP, по поводу чего я всех нас поздравляю. Очевидно, что сейчас в наш регион будут направлены большие инвестиции и большие деньги. Это хорошая новость", - сказал он.

По словам Пашиняна, участие США в проекте уже определено, "и необходимо с партерами из ЕС детально обсудить также формат вовлеченности Евросоюза и конкретные проекты".

"Мы заинтересованы в этом", - сказал он.