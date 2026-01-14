Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Пашинян: Выработанная по проекту TRIPP формула удовлетворяет США и Армению

    В регионе
    • 14 января, 2026
    • 12:00
    Пашинян: Выработанная по проекту TRIPP формула удовлетворяет США и Армению

    В вопросе реализации проекта "Путь Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP) сторонам удалось выработать формулу, которая полностью удовлетворяет Армению и США.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя положения документа о порядке реализации проекта.

    Ранее МИД Армении опубликовал документ, определяющий порядок реализации проекта TRIPP. Документ был представлен по итогам встречи министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Марко Рубио, состоявшейся накануне в Вашингтоне.

    По словам Пашиняна, официальной реакции Баку на документ пока не последовало, однако он считает, что предложенная формула в полной мере созвучна интересам азербайджанской стороны.

    Премьер также выразил уверенность, что реализация "Маршрута Трампа" открывает путь к долгосрочному миру в регионе.

    "Уже сегодня регион представляет собой более безопасную среду, особенно на фоне происходящих в мире событий", - отметил он.

    Пашинян подчеркнул, что решающую роль в продвижении проекта сыграла личная заинтересованность президента США Дональда Трампа.

    Премьер отметил, что Армения заинтересована в вовлеченности Евросоюза в TRIPP.

    "Вчера в Вашингтоне был сделан еще один важный шаг на пути к институционализации мира между Арменией и Азербайджаном и практической реализации проекта TRIPP, по поводу чего я всех нас поздравляю. Очевидно, что сейчас в наш регион будут направлены большие инвестиции и большие деньги. Это хорошая новость", - сказал он.

    По словам Пашиняна, участие США в проекте уже определено, "и необходимо с партерами из ЕС детально обсудить также формат вовлеченности Евросоюза и конкретные проекты".

    "Мы заинтересованы в этом", - сказал он.

    TRIPP Армения Никол Пашинян США TRIPP Development Company
    Paşinyan: TRIPP layihəsinin reallaşdırılmasında mühüm addım atıldı, hamımızı təbrik edirəm
    Pashinyan: TRIPP formula satisfies both US and Armenia

    Последние новости

    12:29

    Мирзоян рассказал о вкладе Армении в проект TRIPP - ДОПОЛНЕНО

    В регионе
    12:18

    Международный банк Азербайджана обнародовал финансовое положение

    Финансы
    12:14

    В Украине прошли обыски в офисе партии экс-премьера

    Другие страны
    12:11

    Средняя годовая инфляция в Азербайджане в 2025 году составила около 6%

    Финансы
    12:07
    Фото

    Утвержден проект сметы расходов на 2026 год Фонда пропаганды духовных ценностей

    Религия
    12:06

    Агентство DOST выбрало аудитора

    Финансы
    12:00

    Пашинян: Выработанная по проекту TRIPP формула удовлетворяет США и Армению

    В регионе
    11:58

    Государственное управление радиочастот выбрало страховщика

    Финансы
    11:45
    Фото

    АЖД проведет реконструкцию 10 ж/д станций в Нахчыване

    Инфраструктура
    Лента новостей