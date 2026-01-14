США получат 74% акций в TRIPP Development Company, Армения - 26%

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    • 14 января, 2026
    • 09:15
    Соединенные Штаты получат контрольный пакет в совместной с Арменией компании TRIPP Development Company [оператора Маршрута Трампа].

    Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД Армении Арарата Мирзояна по TRIPP, опубликованном на сайте Госдепа США.

    "Армения намерена предоставить TRIPP Development Company право на развитие [проекта] сроком на 49 лет. Предполагается, что США будут владеть 74%, а Армения - 26%. После продления [соглашения - прим. ред.] еще на 50 лет доля Армении увеличится до 49%", - говорится в заявлении.

    Также отмечается, что любое изменение структуры акционеров или конечных бенефициаров подлежит предварительному согласованию правительств США и Армении.

    Новость дополняется...

    ABŞ "TRIPP Development Company"də səhmlərin 74, Ermənistan isə 26 %-ni əldə edəcək
    US to get 74% share in TRIPP Development Company, Armenia - 26%

    Лента новостей