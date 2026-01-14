США получат 74% акций в TRIPP Development Company, Армения - 26%

Соединенные Штаты получат контрольный пакет в совместной с Арменией компании TRIPP Development Company [оператора Маршрута Трампа].

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД Армении Арарата Мирзояна по TRIPP, опубликованном на сайте Госдепа США.

"Армения намерена предоставить TRIPP Development Company право на развитие [проекта] сроком на 49 лет. Предполагается, что США будут владеть 74%, а Армения - 26%. После продления [соглашения - прим. ред.] еще на 50 лет доля Армении увеличится до 49%", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что любое изменение структуры акционеров или конечных бенефициаров подлежит предварительному согласованию правительств США и Армении.

