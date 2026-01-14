İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    ABŞ "TRIPP Development Company"də səhmlərin 74, Ermənistan isə 26 %-ni əldə edəcək

    Region
    • 14 yanvar, 2026
    • 09:19
    ABŞ TRIPP Development Companydə səhmlərin 74, Ermənistan isə 26 %-ni əldə edəcək

    ABŞ Ermənistanla birlikdə təsis olunacaq "TRIPP Development Company" (Tramp Marşrutunun operatoru) şirkətində nəzarət paketini əldə edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio və Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyanın TRIPP ilə bağlı birgə bəyanatında deyilir.

    "Ermənistan "TRIPP Development Company"yə 49 illik müddətə layihənin inkişafı hüququnu verməyi nəzərdə tutur. Şirkətin səhmlərinin 74 %-nin ABŞ-nin, 26 %-nin isə Ermənistanın payına düşəcəyi nəzərdə tutulur. Razılaşmanın daha 50 il uzadılmasından sonra Ermənistanın payı 49 %-ə qədər artacaq", - bəyanatda qeyd edilib.

    Həmçinin bidirilib ki, səhmdarların strukturunda və ya son benefisiarlarda hər hansı dəyişiklik üçün ABŞ və Ermənistan hökumətlərinin əvvəlcədən razılığı tələb olunur.

    Məlumat yenilənir

    Tramp marşrutu Ermənistan Ararat Mirzoyan Marko Rubio
    США получат 74% акций в TRIPP Development Company, Армения - 26%
    US to get 74% share in TRIPP Development Company, Armenia - 26%

    Son xəbərlər

    09:29

    "Xankəndi" təcrübəli futbolçusu ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    09:25

    Tailandda kranın qatarın üzərinə düşməsi nəticəsində 22 nəfər ölüb, 70 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    09:19

    ABŞ "TRIPP Development Company"də səhmlərin 74, Ermənistan isə 26 %-ni əldə edəcək

    Region
    09:17

    İlham Əliyev Ağdərə sakinləri ilə görüşündən paylaşım edib

    Daxili siyasət
    09:11

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda daha iki oyun keçiriləcək

    Komanda
    09:03

    "Qəbələ" yoxlama oyununda "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gələcək

    Futbol
    09:00

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.01.2026)

    Maliyyə
    08:59

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.01.2026)

    Maliyyə
    08:51

    "3I/ATLAS" kometi 17 martda Yupiterin peykinə yaxınlaşacaq

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti