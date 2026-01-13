США и Армения утвердили совместную декларацию о рамках реализации TRIPP - ОБНОВЛЕНО

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 13 января, 2026
    • 23:04
    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Вашингтоне.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Армении, стороны с удовлетворением отметили активную динамику развития стратегического партнерства между Арменией и США и реализации достигнутых договоренностей.

    Мирзоян и Рубио обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на Вашингтонском саммите мира 8 августа 2025 года. С обеих сторон была подчеркнута важность дальнейшей институционализации мира между Баку и Ереваном и рассмотрены шаги в этом направлении.

    Министр иностранных дел Армении и госсекретарь США утвердили совместную декларацию о рамочном соглашении между двумя странами по реализации проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), которое по договоренности будет опубликовано в 17:00 по вашингтонскому времени (02:00 14 января - по Баку).

    В Вашингтоне проходит встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

    Как сообщает Report, по итогам ожидается принятие совместного заявления о рамках реализации "Маршрута Трампа" (TRIPP).

    В коротком выступлении для СМИ Рубио заявил, что стороны сегодня продолжат работу по имплементации документа, подписанного в августе 2025 году США, Арменией и Азербайджаном в рамках исторических договоренностей.

    "Мы искренне верим, что это соглашение в конечном итоге станет моделью для всего мира, примером того, как можно открыть двери для экономической деятельности и процветания... Это отличный пример. Мы считаем, что это будет полезно для Армении, полезно для США, полезно для всех участников. Но, в конечном счете, это модель для мира. Мы очень привержены этому делу и сегодня делаем важные шаги, чтобы продолжать двигаться вперед", - заявил госсекретарь.

