"Совет мира" приветствовал Азербайджан в качестве члена-учредителя

"Совет мира", инициированный президентом США Дональдом Трампом, приветствовал Азербайджан в качестве члена-учредителя.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на официальной странице организации в соцсети Х.

"Совет мира" приветствует Азербайджан в качестве члена-учредителя нашей растущей международной организации", - говорится в сообщении.

Напомним, что 22 января в Давосе состоялась церемония подписания документа "Устав Совета мира" (Board of Peace Charter). В мероприятии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.