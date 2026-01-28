"Совет мира" приветствовал Азербайджан в качестве члена-учредителя
Внешняя политика
- 28 января, 2026
- 04:52
"Совет мира", инициированный президентом США Дональдом Трампом, приветствовал Азербайджан в качестве члена-учредителя.
Как передает Report, об этом говорится в публикации на официальной странице организации в соцсети Х.
"Совет мира" приветствует Азербайджан в качестве члена-учредителя нашей растущей международной организации", - говорится в сообщении.
Напомним, что 22 января в Давосе состоялась церемония подписания документа "Устав Совета мира" (Board of Peace Charter). В мероприятии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
The Board of Peace welcomes Azerbaijan as a founding member of our growing international organization. pic.twitter.com/DeyEYH6YUD— Board of Peace (@BoardOfPeace) January 27, 2026
"Совет мира" приветствовал Азербайджан в качестве члена-учредителя
