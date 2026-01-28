Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    "Совет мира" приветствовал Азербайджан в качестве члена-учредителя

    Совет мира приветствовал Азербайджан в качестве члена-учредителя

    "Совет мира", инициированный президентом США Дональдом Трампом, приветствовал Азербайджан в качестве члена-учредителя.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации на официальной странице организации в соцсети Х.

    "Совет мира" приветствует Азербайджан в качестве члена-учредителя нашей растущей международной организации", - говорится в сообщении.

    Напомним, что 22 января в Давосе состоялась церемония подписания документа "Устав Совета мира" (Board of Peace Charter). В мероприятии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

