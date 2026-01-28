Трамп: США собрали $600 млрд по линии таможенных пошлин

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Взимание таможенных пошлин принесло Соединенным Штатам порядка $600 млрд.

    Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил американский лидер Дональд Трамп.

    "Пошлины незаменимы для успеха, - сказал он. - Мы получили $600 млрд в виде пошлин".

    По его словам, если Верховный суд США признает тарифные меры недействительными, то американская администрация найдет им замену.

    Напомним, что 2 апреля 2025 года Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее президент менял тарифную ставку на импорт товаров из ряда стран. Судебное разбирательство было начато в связи с тем, что группа представителей бизнеса предъявила иск властям США, заявив, что тарифы незаконны и наносят ущерб частным компаниям. 29 августа апелляционный суд в федеральном округе Колумбия признал, что Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин. Американская администрация 4 сентября обратилась в Верховный суд с просьбой отменить это постановление.

    Дональд Трамп таможенные пошлины США

