Трамп может баллотироваться в президенты США на третий срок

Президент США Дональд Трамп вновь допустил возможность участия в выборах главы государства 2028 года.

Как передает Report, соответствующее заявление он сделал в беседе со своими сторонниками во время рабочей поездки в Де-Мойн (штат Айова).

"У нас отличные рейтинги, лучше, чем когда-либо. Только подумайте об этом. Если бы я вновь баллотировался, если я буду вновь баллотироваться, будет ли кто-то рад этому", - задался вопросом Трамп под аплодисменты и одобрительные возгласы собравшихся.

Глава Белого дома выразил надежду на то, что представители Республиканской партии одержат победу на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 2026 года.