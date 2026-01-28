Трамп может баллотироваться в президенты США на третий срок
Другие страны
- 28 января, 2026
- 02:19
Президент США Дональд Трамп вновь допустил возможность участия в выборах главы государства 2028 года.
Как передает Report, соответствующее заявление он сделал в беседе со своими сторонниками во время рабочей поездки в Де-Мойн (штат Айова).
"У нас отличные рейтинги, лучше, чем когда-либо. Только подумайте об этом. Если бы я вновь баллотировался, если я буду вновь баллотироваться, будет ли кто-то рад этому", - задался вопросом Трамп под аплодисменты и одобрительные возгласы собравшихся.
Глава Белого дома выразил надежду на то, что представители Республиканской партии одержат победу на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 2026 года.
