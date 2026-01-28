NYT: Потери сторон с начала российско-украинской войны составили около 2 млн военных

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Совокупные потери среди военнослужащих сторон за почти четыре года российско-украинской войны составили около 2 млн человек.

    Как передает Report со ссылкой на газету The New York Times, об этом говорится в исследовании Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies - CSIS) в Вашингтоне.

    Согласно подсчетам, за время войны почти 1,8 млн военных были убиты, получили ранения или числятся пропавшими без вести. Из них 1,2 млн россиян и 600 тыс. украинцев.

    Также отмечается, что с января 2024 года РФ захватила 1,5% территории Украины и теперь держит под контролем порядка 20% украинской территории.

    В исследовании указывается, что тактика ведения войны с обеих сторон изменилась. Из-за постоянного присутствия дронов в воздухе РФ частично отказалась от крупных перебросок тяжелой бронетехники в пользу небольших групп солдат на мотоциклах или пешком. Они пытаются проникнуть на украинские позиции в надежде, что будут менее заметны для дронов. Украинские офицеры, управляющие беспилотниками, в свою очередь, отслеживают следы и шины на снегу, выискивая российских солдат.

    Число погибших российских военных центр оценил в 325 тысяч. "Ни одна крупная держава не понесла и близко таких потерь или жертв со времен Второй мировой войны", - говорится в исследовании. ️Только в 2025 году Россия потеряла погибшими и ранеными около 415 тысяч военных, то есть ВС РФ в среднем теряли около 35 тысяч человек в месяц, свидетельствуют данные центра.

    ️Украинская армия, подсчитали в CSIS, с начала войны потеряла от 100 до 140 тысяч человек.

    NYT: Rusiya ilə Ukrayna müharibə başlayandan bəri təxminən 2 milyon hərbçisini itirib

