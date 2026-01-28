Беспилотник и самолет ВМС США провели патрулирование к югу от Ирана

Стратегический беспилотник радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США провели многочасовые полеты к юго-востоку от Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные авиационного ресурса Flightradar24.

Беспилотник и самолет, указывает агентство, курсировали над международными водами по маршруту из Персидского в Оманский залив, пролетая через Ормузский пролив.

Тем времен иранский беспилотник во вторник также совершал полет над районом Оманского залива.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Айова, заявил о приближении крупных американских сил к Ирану.

"Кстати говоря, очередная большая прекрасная армада прямо сейчас красиво движется в сторону Ирана, так что посмотрим. Я надеюсь, что они пойдут на сделку", - добавил он.