    Беспилотник и самолет ВМС США провели патрулирование к югу от Ирана

    В регионе
    • 28 января, 2026
    • 04:28
    Беспилотник и самолет ВМС США провели патрулирование к югу от Ирана

    Стратегический беспилотник радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США провели многочасовые полеты к юго-востоку от Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные авиационного ресурса Flightradar24.

    Беспилотник и самолет, указывает агентство, курсировали над международными водами по маршруту из Персидского в Оманский залив, пролетая через Ормузский пролив.

    Тем времен иранский беспилотник во вторник также совершал полет над районом Оманского залива.

    Ранее президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Айова, заявил о приближении крупных американских сил к Ирану.

    "Кстати говоря, очередная большая прекрасная армада прямо сейчас красиво движется в сторону Ирана, так что посмотрим. Я надеюсь, что они пойдут на сделку", - добавил он.

