Совбез ООН продлил мандат миссии по поддержанию перемирия в Йемене

    Совет Безопасности ООН в последний раз продлил мандат Специальной миссии ООН в поддержку перемирия в Ходейде (UNMHA) в Йемене.

    Как передает Report со ссылкой на турецкое информагентство "Анадолу", резолюция, подготовленная постоянным представительством Великобритании, получила 13 голосов "за", России и Китая от голосования воздержались.

    Принятие резолюции продлевает мандат UNMHA до 31 марта.

    В документе содержится призыв к эффективному, действенному и безопасному завершению деятельности миссии, а также к планированию и подготовке передачи любых оставшихся функций канцелярии Специального посланника Генерального секретаря ООН по Йемену.

    UNMHA в условиях пандемии была создана Совбезом в 2019 году для поддержки выполнения соглашения, подписанного правительством Йемена и повстанцами-хуситами в шведском Стокгольме годом ранее.

    BMT TŞ Yəmən üzrə missiyanın mandatını sonuncu dəfə uzadıb

