    Франция поставит Украине дополнительные ракеты для ПВО и самолеты Mirage

    Другие страны
    • 28 января, 2026
    • 03:37
    Франция поставит Украине боеприпасы для систем противовоздушной обороны SAMP/T и Crotale, а также дальнобойные ракеты и самолеты Mirage 2000-5.

    Как передает Report, об этом в Telegram сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам разговора с французской коллегой Катрин Вортен.

    В частности, Киев рассчитывает на поставки боеприпасов для систем SAMP/T и ЗРК Crotale, дальнобойных средств, дополнительных самолетов Mirage 2000-5.

    Глава украинского оборонного ведомства также написал о готовности сотрудничать с Францией в сфере обмена данными и совместной аналитики.

    Катрин Уортен на своей странице в Х подтвердила, что обсудила с Федоровым усиление оборонного сотрудничества между странами.

    "Украина может рассчитывать на Францию. Для защиты от российской агрессии. Для достижения справедливого и продолжительного мира. Для создания надежных гарантий безопасности", - написала она.

