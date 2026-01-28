Франция поставит Украине дополнительные ракеты для ПВО и самолеты Mirage

Франция поставит Украине боеприпасы для систем противовоздушной обороны SAMP/T и Crotale, а также дальнобойные ракеты и самолеты Mirage 2000-5.

Как передает Report, об этом в Telegram сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам разговора с французской коллегой Катрин Вортен.

В частности, Киев рассчитывает на поставки боеприпасов для систем SAMP/T и ЗРК Crotale, дальнобойных средств, дополнительных самолетов Mirage 2000-5.

Глава украинского оборонного ведомства также написал о готовности сотрудничать с Францией в сфере обмена данными и совместной аналитики.

Катрин Уортен на своей странице в Х подтвердила, что обсудила с Федоровым усиление оборонного сотрудничества между странами.

"Украина может рассчитывать на Францию. Для защиты от российской агрессии. Для достижения справедливого и продолжительного мира. Для создания надежных гарантий безопасности", - написала она.