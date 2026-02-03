Израиль и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИИ

Израиль и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта.

Как передает Report, об этом сообщает офис премьер-министра Израиля.

Согласно информации, церемония прошла при участии премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Документ подписали начальник Национального штаба по ИИ Эрез Аскель и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

Отмечается, что стороны планируют углублять партнерство в области высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры, применения ИИ в критически важных гражданских секторах, подготовки специалистов и проведения совместных исследований.

Нетаньяху отметил, что искусственный интеллект является инструментом настоящего, а сотрудничество с Азербайджаном поможет укрепить лидерство страны в данной сфере. Израильский премьер также попросил передать теплые пожелания президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и отметил, что ждет его с визитом в Израиль.