    Израиль и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИИ

    ИКТ
    • 03 февраля, 2026
    • 20:39
    Израиль и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИИ

    Израиль и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта.

    Как передает Report, об этом сообщает офис премьер-министра Израиля.

    Согласно информации, церемония прошла при участии премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Документ подписали начальник Национального штаба по ИИ Эрез Аскель и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

    Отмечается, что стороны планируют углублять партнерство в области высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры, применения ИИ в критически важных гражданских секторах, подготовки специалистов и проведения совместных исследований.

    Нетаньяху отметил, что искусственный интеллект является инструментом настоящего, а сотрудничество с Азербайджаном поможет укрепить лидерство страны в данной сфере. Израильский премьер также попросил передать теплые пожелания президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и отметил, что ждет его с визитом в Израиль.

