    Фон дер Ляйен и Кошта посетят Украину в 4-ю годовщину начала войны

    • 03 февраля, 2026
    • 20:58
    Фон дер Ляйен и Кошта посетят Украину в 4-ю годовщину начала войны

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта посетят Украину для участия в мероприятиях по случаю 4-й годовщины со дня начала полномасштабного вторжения России в Украину.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили официальные представители организаций.

    "Вчера президент фон дер Ляйен пообщалась с президентом (Украины Владимиром - ред.) Зеленским, как они это регулярно делают. Фон дер Ляйен приняла приглашение посетить Украину, чтобы отметить четыре года начала полномасштабного вторжения России в Украину", – объявила главный спикер ЕК Паула Пиньо.

    Она подчеркнула, что этот визит будет "обновленным и повторяющимся знаком солидарности Европейского союза с Украиной и нашей решимости и единства перед лицом продолжающейся агрессии России".

    "Ожидается, что президент Кошта посетит Украину для участия в мероприятиях по случаю 4-й годовщины войны в Украине 24 февраля", – отметил, в свою очередь, пресс-секретарь президента Евросовета.

