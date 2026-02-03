Фон дер Ляйен и Кошта посетят Украину в 4-ю годовщину начала войны

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта посетят Украину для участия в мероприятиях по случаю 4-й годовщины со дня начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили официальные представители организаций.

"Вчера президент фон дер Ляйен пообщалась с президентом (Украины Владимиром - ред.) Зеленским, как они это регулярно делают. Фон дер Ляйен приняла приглашение посетить Украину, чтобы отметить четыре года начала полномасштабного вторжения России в Украину", – объявила главный спикер ЕК Паула Пиньо.

Она подчеркнула, что этот визит будет "обновленным и повторяющимся знаком солидарности Европейского союза с Украиной и нашей решимости и единства перед лицом продолжающейся агрессии России".

"Ожидается, что президент Кошта посетит Украину для участия в мероприятиях по случаю 4-й годовщины войны в Украине 24 февраля", – отметил, в свою очередь, пресс-секретарь президента Евросовета.