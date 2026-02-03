Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    "Вулверхэмптон" подписал одного из лучших бомбардиров Чемпионшипа

    Футбол
    • 03 февраля, 2026
    • 21:15
    Вулверхэмптон подписал одного из лучших бомбардиров Чемпионшипа

    Клуб АПЛ "Вулверхэмптон" подписал нападающего "Саутгемптона" Адама Армстронга.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу "волков", контракт с английским игроком рассчитан на 3,5 года.

    По данным портала Transfermarkt, покупка 28-летнего бомбардира обошлась "Вулверхэмптону" в 7 млн фунтов.

    В текущем сезоне Армстронг с двумя другими футболистами делит третье место в гонке лучших бомбардиров Чемпионшипа. На его счету 11 забитых мячей (1 с пенальти) в 29 играх второго по силе дивизиона Англии.

    "Вулверхэмптон" после 24 туров замыкает турнирную таблицу АПЛ с 8 очками.

    АПЛ Чемпионшип трансфер Вулверхэмптон
    Premyer Liqa klubu heyətini yeni hücumçu ilə gücləndirib
    Ты - Король

    Последние новости

    21:54

    В Национальном олимпийском комитете состоялась церемония награждения

    Индивидуальные
    21:54

    Axios: Иран хочет изменить формат переговоров с США и перенести их в Оман

    Другие страны
    21:37

    СМИ: ВС США сбили иранский беспилотник над Аравийским морем

    Другие страны
    21:35

    В Грузии ужесточают закон о грантах с целью защиты суверенитета страны

    В регионе
    21:16
    Фото

    Для учителей создана платформа на базе искусственного интеллекта

    Наука и образование
    21:15

    "Вулверхэмптон" подписал одного из лучших бомбардиров Чемпионшипа

    Футбол
    20:58

    Фон дер Ляйен и Кошта посетят Украину в 4-ю годовщину начала войны

    Другие страны
    20:39
    Фото

    Израиль и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИИ

    ИКТ
    20:23
    Фото

    SOCAR Energy Ukraine открыла пункты поддержки жителей в Киевской области

    В регионе
    Лента новостей