"Вулверхэмптон" подписал одного из лучших бомбардиров Чемпионшипа
Футбол
- 03 февраля, 2026
- 21:15
Клуб АПЛ "Вулверхэмптон" подписал нападающего "Саутгемптона" Адама Армстронга.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу "волков", контракт с английским игроком рассчитан на 3,5 года.
По данным портала Transfermarkt, покупка 28-летнего бомбардира обошлась "Вулверхэмптону" в 7 млн фунтов.
В текущем сезоне Армстронг с двумя другими футболистами делит третье место в гонке лучших бомбардиров Чемпионшипа. На его счету 11 забитых мячей (1 с пенальти) в 29 играх второго по силе дивизиона Англии.
"Вулверхэмптон" после 24 туров замыкает турнирную таблицу АПЛ с 8 очками.
