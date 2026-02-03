Premyer Liqa klubu heyətini yeni hücumçu ilə gücləndirib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    • 03 fevral, 2026
    • 20:57
    İngiltərə Premyer Liqası təmsilçisi "Vulverhempton" heyətini yeni hücumçu ilə gücləndirib.

    "Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, komanda Çempionşipdə çıxış edən"Sauthempton"un forvardı Adam Armstronqu sıralarına cəlb edib.

    28 yaşlı ingilis futbolçu ilə üç il yarımlıq müqavilə imzalanıb. Bu keçid Premyer Liqa kollektivinə 7 milyon funt sterlinqə başa gəlib.

    Armstronq cari mövsüm Çempionşipdə ən məhsuldar futbolçular sırasında yer alır. O, turnirdə 29 oyunda 11 qol (1-i penaltidən olmaqla) vuraraq daha iki futbolçu ilə birlikdə bombardirlər siyahısında üçüncü pillədə yer alıb.

    Qeyd edək ki, "Vulverhempton" 24 turdan sonra 8 xalla turnir cədvəlinin sonuncu pilləsində qərarlaşıb.

