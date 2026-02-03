Premyer Liqa klubu heyətini yeni hücumçu ilə gücləndirib
Futbol
- 03 fevral, 2026
- 20:57
İngiltərə Premyer Liqası təmsilçisi "Vulverhempton" heyətini yeni hücumçu ilə gücləndirib.
"Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, komanda Çempionşipdə çıxış edən"Sauthempton"un forvardı Adam Armstronqu sıralarına cəlb edib.
28 yaşlı ingilis futbolçu ilə üç il yarımlıq müqavilə imzalanıb. Bu keçid Premyer Liqa kollektivinə 7 milyon funt sterlinqə başa gəlib.
Armstronq cari mövsüm Çempionşipdə ən məhsuldar futbolçular sırasında yer alır. O, turnirdə 29 oyunda 11 qol (1-i penaltidən olmaqla) vuraraq daha iki futbolçu ilə birlikdə bombardirlər siyahısında üçüncü pillədə yer alıb.
Qeyd edək ki, "Vulverhempton" 24 turdan sonra 8 xalla turnir cədvəlinin sonuncu pilləsində qərarlaşıb.
Son xəbərlər
20:57
Foto
Müəllimlər üçün süni intellekt əsaslı platforma yaradılıbElm və təhsil
20:57
Premyer Liqa klubu heyətini yeni hücumçu ilə gücləndiribFutbol
20:51
Foto
Naxçıvan Ali Məclisinin İntizam komissiyasının rəhbərliyi seçilibDaxili siyasət
20:42
İsrail və Azərbaycan süni intellekt sahəsində əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıbİKT
20:20
Mirzoyan Bakı ilə İrəvan arasında sülh gündəliyini Avropa Şurasının rəsmisi ilə müzakirə edibXarici siyasət
20:12
Foto
Ukrayna enerji sektorunu dəstəkləmək üçün Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankından vəsait alacaqDigər ölkələr
20:05
Foto
Badminton üzrə "Azerbaijan International 2026" beynəlxalq turnirinə start verilibFərdi
20:04
Foto
"SOCAR Energy Ukraine" Kiyev vilayətində sakinlərə dəstək nöqtələri yaradıbRegion
19:30