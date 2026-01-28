Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Нетаньяху: Израиль при атаке Ирана ответит с "невиданной силой"

    • 28 января, 2026
    • 01:48
    Нетаньяху: Израиль при атаке Ирана ответит с невиданной силой

    Израиль в случае атаки со стороны Ирана ответит с силой, которую Тегеран еще не видел.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.

    "Если Иран совершит серьезную ошибку и нападет на Израиль, мы ответим с такой силой, которой Иран еще не видел", - сказал он.

    По словам Нетаньяху, Израиль летом 2025 года "нанес серьезный удар по Ирану и его сателлитам". "Сейчас иранская ось пытается восстановиться, но Израиль не позволит ей этого сделать", - добавил израильский премьер.

    Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщала, что Иран и Израиль в конце декабря 2025 года договаривались не наносить удары друг по другу.

