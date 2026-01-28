Нетаньяху: Израиль при атаке Ирана ответит с "невиданной силой"
Другие страны
- 28 января, 2026
- 01:48
Израиль в случае атаки со стороны Ирана ответит с силой, которую Тегеран еще не видел.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.
"Если Иран совершит серьезную ошибку и нападет на Израиль, мы ответим с такой силой, которой Иран еще не видел", - сказал он.
По словам Нетаньяху, Израиль летом 2025 года "нанес серьезный удар по Ирану и его сателлитам". "Сейчас иранская ось пытается восстановиться, но Израиль не позволит ей этого сделать", - добавил израильский премьер.
Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщала, что Иран и Израиль в конце декабря 2025 года договаривались не наносить удары друг по другу.
