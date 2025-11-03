Пашинян выдвинул свою кандидатуру для участия в парламентских выборах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении баллотироваться на парламентских выборах 2026 года.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

В своем сообщении в соцсетях он опубликовал скриншот письма, подтверждающего выдвижение его кандидатуры в рамках пропорционального списка возглавляемой им партии "Гражданский договор".

Заявления об участии в выборах сделали также второй президент Роберт Кочарян, экс-омбудсмен Арман Татоян, а также движение "По-нашему", идейным лидером которого является бизнесмен Самвел Карапетян, находящийся под арестом с 18 июня.