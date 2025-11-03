Пашинян выдвинул свою кандидатуру для участия в парламентских выборах
В регионе
- 03 ноября, 2025
- 17:16
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении баллотироваться на парламентских выборах 2026 года.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
В своем сообщении в соцсетях он опубликовал скриншот письма, подтверждающего выдвижение его кандидатуры в рамках пропорционального списка возглавляемой им партии "Гражданский договор".
Заявления об участии в выборах сделали также второй президент Роберт Кочарян, экс-омбудсмен Арман Татоян, а также движение "По-нашему", идейным лидером которого является бизнесмен Самвел Карапетян, находящийся под арестом с 18 июня.
Последние новости
18:15
В Гималаях при сходе лавины погибли трое, еще восемь пропали без вестиДругие страны
18:13
Фото
Азербайджан и BP обсудили совершенствование энергоснабженияЭнергетика
18:09
Соцсеть X потеряла 77 % своей доли рынка в Азербайджане за месяцИКТ
18:01
В Армении ожидают трехкратный рост торговли с Турцией после открытия границыВ регионе
17:50
Григорян: Представители гражданского общества Армении вскоре посетят АзербайджанВ регионе
17:49
В Чехии три парламентские партии подписали коалиционное соглашениеДругие страны
17:33
Видео
В Афганистане из-за землетрясения погибли 27 человек, почти 900 пострадали - ОБНОВЛЕНО-6Другие страны
17:25
Центр рыболовства: В Азербайджане нет дефицита рыбы на рынкахЭкология
17:22