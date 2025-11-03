İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Paşinyan parlament seçkilərində iştirak üçün öz namizədliyini irəli sürüb

    Region
    • 03 noyabr, 2025
    • 17:23
    Paşinyan parlament seçkilərində iştirak üçün öz namizədliyini irəli sürüb

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan 2026-cı ildə keçiriləcək parlament seçkilərində iştirak etmək niyyətində olduğunu bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.

    O, sosial şəbəkələrdəki hesabında rəhbərlik etdiyi "Vətəndaş müqaviləsi" partiyasının proporsional siyahı çərçivəsində onun namizədliyinin irəli sürülməsini təsdiqləyən məktubun ekran görüntüsünü dərc edib.

    Seçkilərdə iştirak etmək barədə bəyanatları ikinci prezident Robert Köçəryan, keçmiş ombudsman Arman Tatoyan və "Öz yolumuzla" hərəkatı da verib. Sonuncunun ideya lideri isə iyunun 18-dən həbsdə olan biznesmen Samvel Karapetyandır.

    Ermənistan Nikol Paşinyan Parlament
    Пашинян выдвинул свою кандидатуру для участия в парламентских выборах
    Pashinyan announces intention to run in 2026 parliamentary elections

