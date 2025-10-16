Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Суд в Армении продлил арест Самвелу Карапетяну на 30 дней

    В регионе
    • 16 октября, 2025
    • 04:47
    Суд в Армении продлил арест Самвелу Карапетяну на 30 дней

    Антикоррупционный суд Армении продлил арест главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна на 30 дней - до 17 ноября.

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, решение огласил судья Ваге Долмазян на заседании в ночь на четверг.

    Адвокат подсудимого Арам Вардеванян сообщил журналистам, что ходатайство следователей было удовлетворено частично.

    Напомним, что Карапетян был взят под стражу сроком на два месяца в июне, его обвинили в публичных призывах к захвату власти. Позднее суд продлил арест до 18 октября.

    Ранее в армянском СК сообщили о дополнительных обвинениях, выдвинутых против Карапетяна. Ему, в частности, инкриминируют отмывание денег в особо крупном размере с использованием властных или служебных полномочий, либо влияния, обусловленного ими.

    суд Армения арест Самвел Карапетян

    Последние новости

    05:17

    Axios: Турция направит экспертов для возвращения из Газы тел погибших заложников

    Другие страны
    04:47

    Суд в Армении продлил арест Самвелу Карапетяну на 30 дней

    В регионе
    04:09

    Трамп подтвердил, что санкционировал проведение ЦРУ тайных операций в Венесуэле - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    03:39

    Bloomberg: Глава МВФ намерена посетить Украину

    Другие страны
    03:22

    "Врачи без границ" закрыли центр экстренной помощи в столице Гаити

    Другие страны
    02:43

    Трамп: Индия намерена прекратить закупки российской нефти

    Другие страны
    02:16

    США изучают возможность ударов по наземным объектам картелей в Венесуэле

    Другие страны
    01:58

    Мамедъяров: Мы на чемпионате Европы обыграли взявшую золото сборную Украины

    Индивидуальные
    01:37

    Азербайджан намерен сократить дефицит сводного бюджета до $1 млрд в 2029 году

    Финансы
    Лента новостей