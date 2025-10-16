Суд в Армении продлил арест Самвелу Карапетяну на 30 дней

Антикоррупционный суд Армении продлил арест главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна на 30 дней - до 17 ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, решение огласил судья Ваге Долмазян на заседании в ночь на четверг.

Адвокат подсудимого Арам Вардеванян сообщил журналистам, что ходатайство следователей было удовлетворено частично.

Напомним, что Карапетян был взят под стражу сроком на два месяца в июне, его обвинили в публичных призывах к захвату власти. Позднее суд продлил арест до 18 октября.

Ранее в армянском СК сообщили о дополнительных обвинениях, выдвинутых против Карапетяна. Ему, в частности, инкриминируют отмывание денег в особо крупном размере с использованием властных или служебных полномочий, либо влияния, обусловленного ими.