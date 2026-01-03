УМК призывает граждан Азербайджана к своевременной регистрации на Хадж

Управление мусульман Кавказа (УМК) обратилось к гражданам Азербайджана, желающим совершить паломничество в Хадж.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа и руководитель электронной системы Хаджа Вюсал Джахангири.

По его словам, министерство Хаджа и Умры Саудовской Аравии выдвинуло строгие требования ко всем миссиям Хаджа в мире для раннего завершения процедуры регистрации.

Джахангири отметил, что с 1-го числа месяца Рамазан начнется процесс выдачи виз, который завершится в течение полутора месяцев:

"Просим граждан, намеревающихся совершить Хадж, пройти регистрацию. Независимо от квоты, предназначенной для паломничества, прием документов завершится 15 февраля".

Напомним, что УМК определил стоимость пакета паломничества для одного человека в сезон Хаджа 2026 года в размере $6 100.