Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    УМК призывает граждан Азербайджана к своевременной регистрации на Хадж

    Религия
    • 03 января, 2026
    • 12:10
    УМК призывает граждан Азербайджана к своевременной регистрации на Хадж

    Управление мусульман Кавказа (УМК) обратилось к гражданам Азербайджана, желающим совершить паломничество в Хадж.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа и руководитель электронной системы Хаджа Вюсал Джахангири.

    По его словам, министерство Хаджа и Умры Саудовской Аравии выдвинуло строгие требования ко всем миссиям Хаджа в мире для раннего завершения процедуры регистрации.

    Джахангири отметил, что с 1-го числа месяца Рамазан начнется процесс выдачи виз, который завершится в течение полутора месяцев:

    "Просим граждан, намеревающихся совершить Хадж, пройти регистрацию. Независимо от квоты, предназначенной для паломничества, прием документов завершится 15 февраля".

    Напомним, что УМК определил стоимость пакета паломничества для одного человека в сезон Хаджа 2026 года в размере $6 100.

    хадж Саудовкая Аравия паломники паломничество Управление мусульман Кавказа Вюсал Джахангири
    QMİ Həccə gedəcək zəvvarlara növbəti çağırış edib

    Последние новости

    12:39

    Федеральное авиационное управление США запретило полеты над Венесуэлой

    Другие
    12:36

    США ударили по зданию парламента Венесуэлы

    Другие страны
    12:19

    США подтвердили нанесение авиаударов по Венесуэле

    Другие страны
    12:13
    Видео

    Взрывы в Каракасе продолжаются до сих пор - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    12:10

    УМК призывает граждан Азербайджана к своевременной регистрации на Хадж

    Религия
    11:57

    На дороге Зыхский круг-Аэропорт восстановлен скоростной режим

    Внутренняя политика
    11:43

    Мадуро ввел в Венесуэле чрезвычайное положение, Каракас обвинил Вашингтон в военной агрессии

    Другие страны
    11:40

    Дженнифер Джейкобс: Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы

    Другие страны
    11:37

    Администрация США осведомлена о взрывах в Венесуэле

    Другие страны
    Лента новостей