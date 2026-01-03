Президент Колумбии призвал провести срочное заседание ООН из-за ситуации в Венесуэле

Президент Колумбии Густаво Петро призвал провести срочное заседание ООН и Организации американских государств из-за ситуации в Венесуэле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию Петро в соцсети Х.

"Сейчас бомбят Каракас. Тревога для всего мира - они атаковали Венесуэлу. Бомбят ракетами. Организация американских государств и ООН должны немедленно созвать заседание", - написал он.

"Со вчерашнего дня Колумбия является членом Совета Безопасности ООН и должна немедленно созвать заседание. Необходимо установить международную законность агрессии против Венесуэлы", - отметил он.

По информации зарубежных СМИ, вооруженные силы Венесуэлы вывели на улицы бронетехнику в районе резиденции президента. На кадрах видно, что боевые машины выведены на улицы недалеко от президентского дворца Мирафлорес.

Согласно сообщениям, в результате ударов по Каракасу дом министра обороны Венесуэлы и порт в столице подверглись обстрелу. Также заявляется об атаке на гражданский аэропорт Игуэроте.

Отмечается, что в столице Венесуэлы раздалось, по меньшей мере, семь взрывов.