    Другие страны
    • 03 января, 2026
    • 11:21
    Президент Колумбии призвал провести срочное заседание ООН из-за ситуации в Венесуэле

    Президент Колумбии Густаво Петро призвал провести срочное заседание ООН и Организации американских государств из-за ситуации в Венесуэле.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию Петро в соцсети Х.

    "Сейчас бомбят Каракас. Тревога для всего мира - они атаковали Венесуэлу. Бомбят ракетами. Организация американских государств и ООН должны немедленно созвать заседание", - написал он.

    "Со вчерашнего дня Колумбия является членом Совета Безопасности ООН и должна немедленно созвать заседание. Необходимо установить международную законность агрессии против Венесуэлы", - отметил он.

    По информации зарубежных СМИ, вооруженные силы Венесуэлы вывели на улицы бронетехнику в районе резиденции президента. На кадрах видно, что боевые машины выведены на улицы недалеко от президентского дворца Мирафлорес.

    Согласно сообщениям, в результате ударов по Каракасу дом министра обороны Венесуэлы и порт в столице подверглись обстрелу. Также заявляется об атаке на гражданский аэропорт Игуэроте.

    Отмечается, что в столице Венесуэлы раздалось, по меньшей мере, семь взрывов.

    Венесуэла Колумбия США атака авиаудары Каракас Густаво Петро
    Kolumbiya Prezidenti Venesueladakı vəziyyətlə bağlı BMT-nin təcili iclasının keçirilməsinə çağırıb
    Colombian president calls for emergency UN Security Council meeting

