Kolumbiya Prezidenti Venesueladakı vəziyyətlə bağlı BMT-nin təcili iclasının keçirilməsinə çağırıb
- 03 yanvar, 2026
- 11:25
Kolumbiya Prezidenti Qustavo Petro Venesueladakı vəziyyətlə bağlı BMT və Amerika Dövlətləri Təşkilatının təcili iclasının keçirilməsinə çağırış edib.
Bu barədə "Report" TASS-a istinadən məlumat verir.
"İndi Karakası bombalayırlar. Onlar Venesuelaya hücum ediblər. Raketlərlə bombalayırlar. Amerika Dövlətləri Təşkilatı və BMT dərhal iclas çağırmalıdır", - o bildirib.
"Dünəndən etibarən Kolumbiya BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvüdür və dərhal iclas çağırmalıdır. Venesuelaya qarşı təcavüzün beynəlxalq legitimliyi müəyyən edlməlidir", - o qeyd edib.
Xarici mətbuatın məlumatına görə, Venesuela silahlı qüvvələri prezidentin iqamətgahı ərazisinə zirehli texnika çıxarıb.
Məlumatlara əsasən, Karakasa hücumlar nəticəsində Venesuelanın müdafiə nazirinin evi və paytaxtdakı liman atəşə tutulub. Həmçinin İquerote mülki hava limanına da hücum edildiyi bildirilir.
Qeyd edilir ki, Venesuela paytaxtında ən azı yeddi partlayış baş verib.