СК Армении выдвинуло новое обвинение Самвелу Карапетяну

Следственный комитет Армении изменил и дополнил обвинение, выдвинутое против ГК "Ташир" Самвела Карапетяна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об сообщили в СК.

Ранее команда адвокатов предпринимателя заявила, что Карапетяну предъявлено новое (третье) обвинение, касающееся экономической сферы. Это произошло в канун истечения двухмесячного срока заключения Карапетяна под стражей (прошлый арест был продлен до 18 октября). Таким образом, обвинение намерено вновь продлить арест. При этом адвокат Карапетяна Арам Вардеванян отметил, что речь идет об обвинении экономического характера, однако его суть и обстоятельства остаются непонятными. В СК сообщили, что, в частности, к делу Карапетяна добавлены пункты 2 и 3 части 3 статьи 296 УК страны - "отмывание денег в особо крупном размере с использованием властных или служебных полномочий, либо влияния, обусловленного ими".