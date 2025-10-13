Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    СК Армении выдвинуло новое обвинение Самвелу Карапетяну

    В регионе
    • 13 октября, 2025
    • 12:14
    СК Армении выдвинуло новое обвинение Самвелу Карапетяну

    Следственный комитет Армении изменил и дополнил обвинение, выдвинутое против ГК "Ташир" Самвела Карапетяна.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об сообщили в СК.

    Ранее команда адвокатов предпринимателя заявила, что Карапетяну предъявлено новое (третье) обвинение, касающееся экономической сферы. Это произошло в канун истечения двухмесячного срока заключения Карапетяна под стражей (прошлый арест был продлен до 18 октября). Таким образом, обвинение намерено вновь продлить арест. При этом адвокат Карапетяна Арам Вардеванян отметил, что речь идет об обвинении экономического характера, однако его суть и обстоятельства остаются непонятными. В СК сообщили, что, в частности, к делу Карапетяна добавлены пункты 2 и 3 части 3 статьи 296 УК страны - "отмывание денег в особо крупном размере с использованием властных или служебных полномочий, либо влияния, обусловленного ими".

    Самвел Карапетян Армения уголовное дело отмывание денег
    Samvel Karapetyana qarşı yeni ittiham irəli sürülüb

    Последние новости

    13:17

    Оверчук: Объем грузооборота через участок границы РФ-Азербайджан вырос на 13%

    Инфраструктура
    13:14

    Нетаньяху согласился принять участие в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе

    Другие страны
    13:11

    Нуман Куртулмуш: Обсуждены новые направления сотрудничества Азербайджана, Пакистана и Турции

    Внешняя политика
    13:10

    ЕС на этой неделе представит дорожную карту по усилению обороны

    Другие страны
    13:03

    BP: Строительные работы по СЭС "Шафаг" продвигаются по графику

    Энергетика
    13:03

    Розничный товарооборот в Азербайджане за 9 месяцев вырос почти на 4%

    Другие
    13:01

    Образец служебного удостоверения судей будет утверждать Судебно-правовой совет

    Милли Меджлис
    13:01

    Фарзане Садег: Цифровизация ускорит транзит грузов по маршруту "Север–Юг"

    Внешняя политика
    12:59

    Бочоришвили: Отношение ЕС к Грузии абсолютно несправедливо

    В регионе
    Лента новостей