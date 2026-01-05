В Сальяне скончался 11-летний ребенок

В Сальяне установлена предварительная причина смерти 11-летнего ребенка.

Как сообщили в ответ на запрос аранского бюро Report в TƏBIB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями), 4 января около 17:30 Наджафов Эльджан Сафар оглу (2015 г.р.) в тяжелом состоянии был госпитализирован в отделение скорой медицинской помощи Центральной районной больницы Сальянского района.

Сообщается, что несовершеннолетнему с диагнозом "неуточненная гипергликемия" были оказаны все необходимые медицинские услуги. Несмотря на принятые медицинским персоналом меры, 5 января около 04:00 был зафиксирован факт биологической смерти пациента. В качестве предварительной причины смерти указана гипотония (аномально низкое артериальное давление).

Тело направлено в Сальянское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для проведения вскрытия.