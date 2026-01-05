Salyanda 11 yaşlı uşaq ölüb, xəstəxana ilkin səbəbi açıqlayıb
Hadisə
- 05 yanvar, 2026
- 16:35
Salyan şəhərində 11 yaşlı məktəblinin ölümünün səbəbi məlum olub.
Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasından "Report"un Aran bürosunun sorğusuna cavab olaraq məlumat verilib ki, yanvarın 4-də saat 17:30 radələrində 2015-ci il təvəllüdlü Nəcəfov Elcan Səfər oğlu ağır vəziyyətdə tibb müəssisəsinin Təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub.
Qeyd olunub ki, dəqiqləşdirilməmiş hiperqlikemiya diaqnozu ilə azyaşlıya zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Aparılan reanimasiya tədbirlərinə baxmayaraq, yanvarın 5-də 04:00 radələrində pasiyentin bioloji ölüm faktı qeydə alınıb. Ölümünə ilkin səbəb kimi hipotoniya qeyd olunub.
Meyit təşrih olunması üçün Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Salyan rayon şöbəsinə təhvil verilib.
