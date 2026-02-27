Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Рашкович-Талович: Азербайджан играет роль моста между Востоком и Западом

    Внешняя политика
    • 27 февраля, 2026
    • 21:37
    Рашкович-Талович: Азербайджан играет роль моста между Востоком и Западом

    Опираясь на значительные ресурсы и транзитный потенциал, Азербайджан выработал многовекторный внешнеполитический курс как рациональный ответ на международную конкуренцию и региональную нестабильность.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявила декан факультета международной политики и безопасности Университета имени Николы Теслы Виолета Рашкович-Талович в Белграде в ходе круглого стола на тему "Перспективы мира, сотрудничества и безопасности: Азербайджан и Армения после Вашингтонского саммита".

    "Цель заключается в обеспечении суверенитета, территориальной целостности и экономического благополучия при сохранении баланса между различными центрами силы", - отметила она, добавив, что в случае Азербайджана многовекторная модель представляет собой продуманный подход "политического портфеля".

    В. Талович также обратила внимание на развитие стратегического партнерства Баку с Анкарой и подчеркнула, что Азербайджан одновременно сохраняет функциональные отношения с Россией и Ираном:

    "В то же время Азербайджан выстраивает интенсивное сотрудничество с Европейским союзом и США, прежде всего в сферах энергетической безопасности, экономических связей и региональной стабильности".

    По ее словам, энергетическая дипломатия является ключевым инструментом этой стратегии:

    "Энергетика для Азербайджана - это не только источник национальной мощи, но и средство международной интеграции. Такие проекты, как Южный газовый коридор, демонстрируют способность создавать долгосрочные инфраструктурные механизмы, связывающие Каспийский регион с Европой. Действующие проекты способствуют диверсификации энергетических источников Европы и стабилизации рынка".

    В этом контексте, по ее мнению, Южный газовый коридор, TANAP и TAP символизируют способность Азербайджана превращать свои ресурсы в геополитические и экономические связи:

    "Энергетические маршруты - это не только экономические каналы, но и инструменты политической надежности и влияния. Сегодня Анкара играет ключевую роль в транзите азербайджанского газа в Европу, а совместные проекты укрепляют региональную связанность".

    Декан также считает, что Азербайджан уделяет особое внимание развитию транспортных и логистических коридоров, укрепляющих его роль моста между Востоком и Западом.

    "Это повышает переговорный потенциал страны в евразийском пространстве. Инфраструктура, торговля и взаимозависимость служат снижению рисков конфликтов, которые на протяжении многих лет существовали в регионе. В современных условиях энергетическая дипломатия Азербайджана приобретает и "зеленую" составляющую: на фоне глобальной энергетической трансформации инициативы в сфере альтернативной и возобновляемой энергетики формируют новый этап этой стратегии", - заключила Виолета Рашкович-Талович.

    Nikola Tesla Universitetinin dekanı: Azərbaycan Şərqlə Qərb arasında körpü rolunu oynayır

    Рашкович-Талович: Азербайджан играет роль моста между Востоком и Западом

    Внешняя политика

