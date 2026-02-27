Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Невен Светичанин: Нормализация между Баку и Ереваном влияет на архитектуру безопасности Европы

    Внешняя политика
    • 27 февраля, 2026
    • 22:17
    Невен Светичанин: Нормализация между Баку и Ереваном влияет на архитектуру безопасности Европы

    Процесс мира и сближения между Азербайджаном и Арменией уже следует рассматривать не только в двустороннем измерении, но и в более широком геополитическом контексте.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил президент Форума стратегических исследований (FORST), бывший депутат Народной скупщины Сербии доктор Невен Светичанин в ходе круглого стола в Белграде на тему "Перспективы мира, сотрудничества и безопасности: Азербайджан и Армения после Вашингтонского саммита".

    "Это история, которая закладывает основы более прочной стабильности на евразийском пространстве", - отметил он, добавив, что мир уже не является лишь национальным вопросом или элементом соперничества на арене международных отношений.

    По словам Н. Светичанина, мир имеет ключевое значение в контексте стратегических маршрутов, транспортных коридоров, энергетических потоков и формирующейся новой архитектуры безопасности:

    "С этой точки зрения процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией не носит локального характера. Это фактор, определяющий судьбу стабильности на обширном пространстве - от Каспийского моря до Европейского союза. Международное сообщество поддерживает новый этап диалога. Однако мир не возникает в результате одного документа. Он строится на трёх основных процессах: институционализации коммуникаций; уже начавшихся взаимных экономических связях; надёжных гарантиях безопасности".

    По его мнению, в настоящее время стратегически наблюдаются три параллельные трансформации:

    "Это изменение подходов крупных держав, рост роли региональных акторов и повышение значимости транспортно-энергетических связей. В этом контексте нормализация между Баку и Ереваном напрямую влияет на функциональность Среднего коридора, диверсификацию энергетических источников Европы и более широкую архитектуру безопасности. В современных условиях стабильность является главным стратегическим преимуществом. Стабильность означает рост инвестиций, снижение транспортных издержек и минимизацию рисков. Однако мир должен быть инклюзивным и устойчивым.

    Устойчивый мир требует правовых гарантий, защиты прав человека и экономических проектов, создающих общие интересы. Без экономического рационализма и геополитического баланса политические договорённости остаются хрупкими - это показал опыт Балкан. В этом смысле открытие транспортных маршрутов, развитие инфраструктуры и интеграция с европейскими рынками являются не только экономическим, но и фундаментальным вопросом безопасности".

    Бывший депутат Народной скупщины Сербии также отметил, что там, где нет перспективы, возрастает риск конфликта, а там, где есть перспектива и развитие, укрепляется стабильность:

    "Я дважды бывал в Карабахе и видел реальные шаги, предпринимаемые в направлении восстановления и развития. Этот процесс показывает, что путь к долгосрочной стабильности требует поэтапного, планомерного и стратегического подхода. Сербия, как часть Балкан и более широкого евразийского пространства, заинтересована в том, чтобы Южный Кавказ был стабильным, открытым и готовым к сотрудничеству. Страны Южного Кавказа должны иметь возможность строить своё будущее - при поддержке международного сообщества, но без внешнего вмешательства. В многополярном мировом порядке региональная стабильность приобретает особое значение".

    Н. Светичанин подчеркнул, что Южный Кавказ обладает потенциалом превратиться в один из значимых центров.

    Азербайджан Армения Сербия
