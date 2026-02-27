Глава МАГАТЭ обсудил иранское досье с представителем Госдепа США
- 27 февраля, 2026
- 22:07
27 февраля на встрече с помощником госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофером Йа было обсуждено иранское досье.
Как передает Report, об этом Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил на своей странице X.
"Принял сегодня в МАГАТЭ помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофера Йа. Мы обменялись мнениями по актуальным вопросам нераспространения, включая Иран и другие области, представляющие взаимный интерес", - написал он.
Ранее в пятницу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в своем Telegram-канале, что встретился с Гросси, чтобы обсудить "некоторые вопросы, касающиеся Украины, а также текущую ситуацию вокруг иранской ядерной программы и перспективы дальнейших переговоров".
Напомним, что 26 февраля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что технические команды исламской республики и США при участии экспертов МАГАТЭ начнут консультации в Вене в понедельник, 2 марта.
По его словам, стороны намерены привести технические аспекты в соответствие с политическими требованиями. Он добавил, что "возможно, менее чем через неделю состоится следующий раунд" американо-иранских переговоров по ядерному досье.